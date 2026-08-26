Mansur Yavaş Kararını Verdi: YENİ Parti'ye mi Geçecek, CHP'de mi Kalacak?

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Türk siyasetinde belediye başkanlarının istifaları ve Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katılımları ile kartlar yeniden karılırken, başkentin en çok merak edilen sorusu yanıt buldu. Kulislere bomba gibi düşen iddiaların ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye geçiş yapmayacağı resmileşti.

'AİDİYETLERİN NETLEŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Gelişmeye dair Aydınlık Gazetesi'ne konuşan CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, iddiaları doğrudan yanıtladı.

Mansur Yavaş ile genel merkez arasında hiçbir soğukluk olmadığını belirten Sarı, "Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini net bir şekilde söyledi. Biz zaten tüm belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz" diyerek Yavaş'ın CHP'de kalacağını tescilledi.

YAVAŞ'I CHP'DE TUTAN MECLİS MATEMATİĞİ

Yeni Şafak'ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre ise Mansur Yavaş'ın şu ana kadar YENİ Parti'ye geçmemesinin ve CHP'de kalma kararı almasının arkasında çok kritik bir "meclis dengesi" hesabı yatıyor.

148 üyeli ABB Meclisi'nde kararların geçmesi ve çoğunluğun sağlanması için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı (AK Parti + MHP + BBP) toplamda 61 üyeye sahipken, AK Parti yapılan son katılımlarla üye sayısını 50'ye yükselterek meclisin en büyük grubu oldu. Yavaş'ın partisi CHP'nin üye sayısı ise 49'da kaldı.

ABB Meclisi güncel sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 50

CHP: 49

YENİ Parti: 30

MHP: 9

Bağımsız: 7

BBP: 2

Yeniden Refah: 1

Mansur Yavaş’ın YENİ Parti’ye geçmesi durumunda meclisteki CHP ve YENİ Parti gruplarının iyice bölüneceği, bu durumun da meclis çoğunluğunu ve belediye yönetimini tamamen kilitleyeceği iddia ediliyor. Yavaş'ın bu özgün ve hassas dengeleri gözeterek partisinde kalma kararı aldığı vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi