Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremleri Sonrası Çarpıcı Fay Açıklaması! “En Büyük Hatalardan Biri”

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Marmara Denizi'nde meydana gelen yüzün üzerindeki mikrodeprem, ülke genelinde endişeye yol açtı. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan sismik hareketliliğin ardından YouTube kanalında fay hatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Üşümezsoy, Adalar Fayı'nın “aktif fay” olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu savundu. Üşümezsoy "Marmara, Kuzey Marmara'da kırılmamış fay yoktur. Tezgiz tarafından sürülmüştür ama buna karşılık Büyükçekmece'den Yeşilköy'den Tuzla’ya kadar giden fayı, ölü fayı kırılmamış fay olarak yorumlamak aslında jeolojinin en büyük hatalarından biridir" dedi.

23 NİSAN DEPREMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Üşümezsoy, 23 Nisan'da Silivri-Kumburgaz açıklarında meydana gelen depremle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu depremin Adalar Fayı'na yaklaşık 60 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, depremin 1912 depreminden sonra bölgede biriken stres nedeniyle daha önce kırılmamış bir fayın hareketlenmesi sonucu meydana geldiğini savundu. Kendi ortaya koyduğu modelin 23 Nisan depremiyle doğrulandığını belirten Üşümezsoy, depremin tezinin kanıtını ortaya koyduğunu ifade etti.

'ADALAR FAYI'MIZDAKİ HARİTA'DA DEĞİŞECEKTİR'

Adalar Fayı'na ilişkin haritaların zaman içerisinde değişebileceğini söyleyen Üşümezsoy, 6 Şubat depremlerinin ardından Doğu Anadolu Fayı'nın devamına ilişkin bazı kabullerin değiştiğini ve MTA ile AFAD haritalarının güncellendiğini hatırlatarak, "Bir gün bu Adalar Fayı'mızdaki harita da değişecektir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE-YEŞİLKÖY FAYI İDDİASI

“Büyükçekmece-Yeşilköy arasındaki fayın 6,2 büyüklüğünde deprem üretebileceği” ihtimaline de karşı çıkan Üşümezsoy, Namık Aysal ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda söz konusu yapının aktif, yanal atımlı bir fay olmadığının ortaya çıktığını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi