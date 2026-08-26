2026 MEB AGS Sonuçları Açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmen adaylarının merakla beklediği 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarını erişime açtı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların katıldığı sınavlar, 26 Temmuz 2026'da 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. ÖSYM, sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçları adayların kullanımına sundu.

MEB AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, puanlarını ve branş bazındaki sıralamalarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesindeki sonuç ekranından veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Sorgulama işlemi için “2026-MEB-AGS” sekmesine girilmesi ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

GÖZLER TERCİH TAKVİMİNDE

2026-MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı tercih sürecini beklemeye başladı. Tercih takviminin ise henüz açıklanmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi