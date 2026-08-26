Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Gelişme: Dosyada Fuhuş ve Kara Para İddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Cem Küçük soruşturması” kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan avukat Cem Duman'ın da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Çanak ve Özyurt'un telefonlarını evlerinde bırakarak kaçtıkları iddia edilirken, Kocatürk'ün yurt dışında olduğu tespit edildi. Dosyada yer alan MASAK raporunda 2019-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri incelenirken, soruşturmaya “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “fuhuş” suçlamalarının da eklendiği belirtildi.

CEM KÜÇÜK'ÜN TUTUKLANMA GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Televizyon yorumcusu Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da gözaltına alındı. Soruşturmanın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları üzerinden yürütüldüğü, Küçük'ün ise 31 Temmuz'da sevk edildiği mahkemece “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandığı belirtildi. Küçük'ün tutuklanmasına gerekçe olarak televizyon programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı iki açıklama gösterildi. Savcılık, Küçük'ün canlı yayında İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Fatih Keleş'in evindeki parkeden “2 milyon dolar para çıktığını” ve Berkay Gezgin'in İBB'den “1 milyon liraya yakın para aldığını, bunun MASAK raporlarında bulunduğunu” söylediğini aktardı. Savcılık, bu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kamu barışını bozabilecek nitelikte yayıldığını savundu.

SORUŞTURMADA PARA HAREKETLERİ DE İNCELENDİ

Soruşturmanın bu açıklamalarla sınırlı kalmadığı, dosyada bulunan gizli tanık beyanlarında Küçük'ün sosyal medya hesapları, televizyon programları ve gazete köşesi üzerinden zor durumda bulunan kişilerden para karşılığında lehlerine veya aleyhlerine yayın yapmayı teklif ettiğinin ileri sürüldüğü belirtildi. Küçük ise bu iddiaları kabul etmedi. Küçük'ün banka hesaplarındaki para hareketlerinin de soruşturma kapsamında incelendiği kaydedildi. Küçük, T.S. isimli kişiyle 27 işlemde gerçekleşen toplam 537 bin liralık para transferinin karşılıklı borç alışverişinden kaynaklandığını söyledi. KKTC merkezli bir medya kuruluşundan hesabına gelen 77 bin 983 lirayı çeviri çalışmalarına bağlayan Küçük, Çin merkezli bir firmadan gelen 65 bin liranın ise 2017'de Çin Radyosu'nda yaptığı yorumculuk nedeniyle ödendiğini belirtti. S.S. isimli kişiden gelen toplam 99 bin liranın kaynağını ise bilmediğini ifade etti.

ADNAN OKTAR VE SEZGİN BARAN KORKMAZ İDDİALARI

Dosyada Küçük'e Adnan Oktar'la ilişkisi de soruldu. Gizli tanık, Küçük'ün geçmişte Adnan Oktar yapılanması lehine çalıştığını iddia etti. Küçük ise Oktar'ın kitaplarının Türkçeye çevrilmesine ücret karşılığında yardımcı olduğunu, Oktar'la son görüşmesinin 2012'de bir iftar programında gerçekleştiğini ve A9 kanalındaki bir programa yalnızca bir kez konuk olduğunu söyledi. Küçük'e, İBB davasında yargılanan İsmet Koyun hakkında para karşılığında algı çalışması yaptığı ve CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki lehine paylaşım karşılığında maddi menfaat sağladığı yönündeki iddialar da soruldu. Küçük, İsmet Koyun'dan para almadığını, Eşki hakkında yaptığı paylaşımın ise herhangi bir yönlendirme olmadan gerçekleştiğini savundu. Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz ve Paramount Otel bağlantısının da gündeme geldiği belirtildi. Küçük, Korkmaz'ı tanıdığını ancak kendisinden hiçbir zaman para almadığını söyledi. 2020'de Paramount Otel'de kaldığını doğrulayan Küçük, otele Cihan Ekşioğlu'nun davetiyle gittiğini ifade etti.

3 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmanın son aşamasında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu avukat Cem Duman'ın da dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi. Çanak ve Özyurt'un Beyaz TV'de çalıştığı, telefonlarını evlerinde bırakarak kaçtıklarının öne sürüldüğü, Kocatürk'ün ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

12punto'nun haberine göre soruşturmanın ilk aşamasında Cem Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamaları bulunurken, dosyaya “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “fuhuş” suçlamaları da eklendi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya'nın “şantaj” suçlamasıyla tutuklandığı ve Sarıkaya ile Küçük arasında kaynağı belirsiz olduğu belirtilen para trafiğinin tespit edildiğinin öne sürüldüğü kaydedildi.

MASAK RAPORUNDA 35 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞİ

Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019-2026 dönemindeki hesap hareketlerinin incelendiği belirtildi. Rapora göre Küçük'ün hesaplarına söz konusu dönemde 35 milyon 132 bin lira para girişi olurken, 7 milyon 52 bin lira para çıkışı gerçekleşti. Raporda para girişlerinin 14 milyon 474 bin liralık bölümünün mevduat getirisi veya kredi, 8 milyon 844 bin liralık kısmının ise basın kuruluşlarından elde edilen maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu aktarıldı. Buna karşın 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin lira için şüpheli işlem değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Söz konusu para transferlerindeki açıklamaların yetersiz olduğu, tutarların Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ve bu hareketlerin gazetecilik mesleği kapsamında ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Kaynak: 12punto