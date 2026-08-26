Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Otopsisinden 'Şüpheli Ölüm' Çıktı! Alihan Kuriş Hakkında 'Adam Öldürme' Soruşturması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, davanın seyrini tamamen değiştirecek adli bulgulara ulaşıldı.

'DOĞAL ÖLÜM' DENMİŞTİ, 'ŞÜPHELİ' ÇIKTI

Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamaya göre; daha önce "beyin kanamasına bağlı doğal ölüm" olarak kayıtlara geçen süreç, 25 Ağustos 2026 tarihli yeni bilirkişi raporuyla altüst oldu. Adli Tıp Kurumu uzmanı tarafından, merhum bakanın otopsisine ait video kayıtları üzerinden yapılan incelemede açıkça "şüpheli ölüm" tespiti yapıldı.

'ADAM ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Bu çarpıcı gelişmenin ardından savcılık, şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmayı ilk etapta "adam öldürme" suçu kapsamına aldı.

ADLI TIP İDARESİNE 'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' KISKACI

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutu ise geçmiş adli tıp raporları ve saklanan deliller oldu. Başsavcılığın daha önce defalarca resmi yazı yazarak talep ettiği otopsi video kayıtlarına, Adli Tıp Kurumu idaresi tarafından özü itibarıyla "Böyle bir kayıt yoktur" yanıtı verilmişti.

Ancak söz konusu kaydın 18 Ağustos 2026'da "Kayıt vardır" denilerek savcılığa gönderilmesi üzerine, dönemin idarecileri hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da soruşturma başlatıldı. 2016 yılındaki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlar da mercek altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı belirtilmişti.

Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmişti. Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konulmuştu.

Kaynak: AA