Kuriş Örgütü Soruşturmasında 2'nci Dalga: Kilit İsim Dahil 10 Şüpheli Tutuklandı

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen 2'nci dalga operasyonunda 10 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimlerinden olan firari Hilmi Tuna Kuriş de yer aldı.

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Kuriş Örgütü Soruşturmasında 2'nci Dalga: Kilit İsim Dahil 10 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin soruşturması derinleşiyor.

"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler 25 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. A Haber'in aktardığına göre savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan isimlerden biri de firari olarak aranan kilit isim Hilmi Tuna Kuriş oldu.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Hilmi Tuna Kuriş

Mehmet Özmen

Osman Sert

İsa Ateş

Abdullah Özcan Yavuz

Taner Çetin

Metin Surat

Mehmet Ünal

Erhan Yılmaz

Süleyman Tuna Akbulut

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Kaynak: Haber Merkezi

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