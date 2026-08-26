Milyonların Gözü Bu Haberde! 3600 Ek Gösterge İçin Kulislerden Sızan O Tarih Belli Oldu

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Kamuda çalışan 500 bini aşkın memur ve memur emeklisinin uzun süredir heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Seçim döneminde taahhüt edilen ancak aradan geçen süreye rağmen yasalaşmayan düzenlemeyle ilgili SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara koridorlarında konuşulan son senaryoyu ve takvimi yazdı.

'2027 YILINDAN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK'

Hükümetin enflasyonla mücadele programı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü sıkı mali disiplin politikaları nedeniyle sürecin uzadığını belirten Karakaş, beklentileri olanlara net bir takvim sundu.

Sendikaların taleplerinin mevcut mali takvim üzerinde belirleyici olamadığını vurgulayan ünlü uzman, "3600 ek gösterge düzenlemesinin yakın zamanda yürürlüğe girmesi zor gözüküyor. Ankara kulislerinde yasal düzenlemenin seçime yakın bir tarihte yapılması planlanıyor. Seçimlerin normal zamanında yapılması durumunda, hedef tarih net olarak 2027 yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

MAAŞ VE İKRAMİYELERİ DOĞRUDAN UÇURACAK

Ek gösterge artışının memurlar için sadece bir sayıdan ibaret olmadığını hatırlatan uzmanlar, bu parametrenin hem fiili görev aylığını hem de emeklilik ikramiyesi ile emekli maaş haklarını doğrudan ve kalıcı olarak yükselttiğini belirtiyor. Hak kaybı yaşamak istemeyen yüz binlerce memur, bu düzenleme yasalaşmadığı için yaklaşık 3 yıldır emeklilik hayallerini ertelemek zorunda kalıyor.

LİSE MEZUNU MEMURLARA KRİTİK ÇAĞRI

Mevcut Devlet Memurları Kanunu'na göre her personelin kendiliğinden 1. dereceye yükselme imkanı bulunmuyor. Yasal sınır gereği en alt tahsil düzeyinden başlayan bir memurun en fazla 7. dereceye kadar düşebildiğini belirten Karakaş, lise mezunu çalışanlara şu tavsiyede bulundu:

"Zaman kaybetmeden açık öğretim de dahil olmak üzere 2 yıllık bir yükseköğrenim programını bitirin. 3600 ek gösterge hakkını elde etmek için en az ön lisans mezunu olup 1. dereceye ulaşma hakkını cebinize koymanız şart."

Kaynak: Türkiye Gazetesi