CHP'de Büyük Deprem! 49 Kişi İçin Kesin İhraç İstemi: Listede Şok İsimler Var

Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye yönelik kaymaların ardından CHP yönetiminden çok sert bir temizlik hamlesi geldi. Partide kalıp rakip partinin propagandasını yürütmekle suçlanan, aralarında eski genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de bulunduğu 49 çarpıcı isim kesin ihraç talebiyle YDK'ya gönderildi.

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CHP'de Büyük Deprem! 49 Kişi İçin Kesin İhraç İstemi: Listede Şok İsimler Var
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CHP Parti Meclisi, önceki dönemlerde parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunan, CHP üyeliği devam ederken YENİ Parti'ye destek verdikleri belirtilen 49 ismi tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

DİSİPLİN SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

CHP'de daha önce Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararın ardından bugün Parti Meclisi ve MYK kararıyla disiplin süreci resmen başlatıldı. YDK'ye sevk edilen isimlerin sözlü veya yazılı savunmalarını vermesi beklenirken, kurulun ilk toplantısının 18 Eylül'de yapılacağı belirtildi.

'TRUVA ATI' BENZETMESİ YAPILAN İSİMLER

CHP içerisinde bir süredir “Truva atı” benzetmesiyle gündeme gelen eski Parti Meclisi üyeleri ve eski genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu isimler, tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ye gönderildi.

YDK'ya sevk edilen isimler şöyle:

Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlı Aka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.

Kaynak: Haber Merkezi

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