Motorinde Fiyatlar Düştü! İndirim Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak

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ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, saldırıların sona ermesi ve normalleşme yönündeki çağrıların artması piyasalara olumlu yansımaya devam ediyor.

MOTORİNE 5,36 LİRA İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında da düşüş yaşandı. Motorinin litre fiyatına 5,36 lira indirim yapıldı. İndirimli fiyatların gece yarısından itibaren pompalara yansıtılacağı belirtildi. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 77,37 liraya, Ankara'da 78,47 liraya, İzmir'de 78,76 liraya ve doğu illerinde 80,21 liraya gerileyecek.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.26 TL

Motorin: 82.73 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.11 TL

Motorin: 82.58 TL

LPG: 33.19 TL

Kaynak: Haber Merkezi