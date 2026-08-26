Motorinde Fiyatlar Düştü! İndirim Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak
ABD-İran gerilimindeki düşüş ve saldırıların sona ermesiyle piyasalarda olumlu hava oluşurken, motorin fiyatlarında da indirim yaşandı. Motorinin litre fiyatına 5,36 lira indirim uygulanırken, yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı belirtildi.
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ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, saldırıların sona ermesi ve normalleşme yönündeki çağrıların artması piyasalara olumlu yansımaya devam ediyor.
MOTORİNE 5,36 LİRA İNDİRİM
Akaryakıt fiyatlarında da düşüş yaşandı. Motorinin litre fiyatına 5,36 lira indirim yapıldı. İndirimli fiyatların gece yarısından itibaren pompalara yansıtılacağı belirtildi. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 77,37 liraya, Ankara'da 78,47 liraya, İzmir'de 78,76 liraya ve doğu illerinde 80,21 liraya gerileyecek.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 74.26 TL
Motorin: 82.73 TL
LPG: 33.79 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 74.11 TL
Motorin: 82.58 TL
LPG: 33.19 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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