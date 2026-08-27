İşte Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri

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Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini Lyon deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle sona erdirdi. Kadıköy'deki ilk maçta Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki rakipleri bugün (27 Ağustos Perşembe) günü saat 19.00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

HER TORBADAN İKİŞER TAKIMLA KARŞILAŞACAK

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor. Takımlar dört torbaya ayrılırken, her ekip kura sonucunda her torbadan ikişer takımla eşleşecek.

Fenerbahçe de 1, 2, 3 ve 4. torbaların her birinden iki rakiple karşılaşacak.

1. TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. TORBA

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3. TORBA

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Lyon/Fenerbahçe

Bodo Glimt

4. TORBA

Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava/Celje

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Kaynak: Haber Merkezi