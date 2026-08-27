İşte Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini Lyon deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle sona erdirdi. Kadıköy'deki ilk maçta Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.
Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki rakipleri bugün (27 Ağustos Perşembe) günü saat 19.00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
HER TORBADAN İKİŞER TAKIMLA KARŞILAŞACAK
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor. Takımlar dört torbaya ayrılırken, her ekip kura sonucunda her torbadan ikişer takımla eşleşecek.
Fenerbahçe de 1, 2, 3 ve 4. torbaların her birinden iki rakiple karşılaşacak.
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3. TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Lyon/Fenerbahçe
Bodo Glimt
4. TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Kaynak: Haber Merkezi