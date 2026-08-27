İstanbul'un Beykoz İlçesinde 2 Günlük Deniz Yasağı

Beykoz Kaymakamlığı, ilçede Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

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İstanbul'un Beykoz İlçesinde 2 Günlük Deniz Yasağı
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İstanbul Beykoz ilçesinde, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

KAYMAKAMLIKTAN 'DALGA BOYU YÜKSEKLİĞİ' UYARISI

Beykoz Kaymakamlığı'ndan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 28.08.2026 (Cuma), 29.08.2026 (Cumartesi) günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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