Muhalefette 'Cumhurbaşkanı Adayı' Krizi! İmamoğlu ve Yavaş Cepheleri Arasında İpler Koptu mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı köşe yazısında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı planına yönelik dikkat çekici iddialarda bulundu.

Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın "tarafsız" tutumunun CHP içinde rahatsızlık yarattığını öne sürdü. Parti kurmayları, Yavaş'ın siyasi tavrını belli etmesi gerektiğini savunarak "CHP'nin belediye başkanıysa gelip etkinliklerde fotoğraf vermeli" dedi.

, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "tarafsız tutumunun" cumhurbaşkanlığı adaylığı için olduğunu öne sürerek resmi başvuru süreci başlayınca muhalefetin ortak adayı olacağını iddia etti.

'İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ'A ŞERH DÜŞTÜ'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Mansur Yavaş bize sahip çıkmaz" diyerek Yavaş'ın adaylığına şerh düştüğünü savunan Selvi, YENİ Parti'nin de kurulmasıyla ana muhalefet lideri Özgür Özel'in adının aday olarak ön plana çıktığını aktardı.

YAVAŞ'IN TUTUMU CHP İÇERİSİNDE TEPKİ TOPLUYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ve YENİ Parti arasındaki tartışmalarda "tarafsız ve sessiz" tavrı partisinin rahatsız etmiş ve "siyasi duruşunu seçmeli" eleştirisi yapılmıştı.

Hürriyet yazarı Selvi, Yavaş'ın tarafsızlığının cumhurbaşkanlığı adaylığı için olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylık müracaatlarının resmi olarak başlayacağı güne kadar ismini gündemde tutup, adaylık müracaatı başlayınca muhalefetin ortak adayı olarak ortaya çıkma planı olduğu söyleniyor.

'YAVAŞ'IN PLANI VAR AMA İMAMOĞLU'NUN DA PLANI VAR'

Mansur Yavaş’a kötü bir haberim var. Mansur Yavaş’ın bir planı var ama Ekrem İmamoğlu’nun da başka bir planı var. Ekrem İmamoğlu’nun, “Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Bizi satmadı. Ben Özgür Özel’e güveniyorum. Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır” dediği ifade ediliyor.

YENİ PARTİ'DE ÖZGÜR ÖZEL SESLERİ

Ekrem İmamoğlu’nun bu değerlendirmesinden sonra Yeni Parti’de cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel’in ismi ön plana çıkmaya başladı. Yeni Partililer, “Mansur Yavaş elini taşın altına koymuyor ama cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mücadeleyi Özgür Özel veriyor. Taban Özgür Özel’i sevdi. Kavgayı kim veriyorsa cumhurbaşkanı adayı da o olmalı” diyorlar."

Kaynak: Hürriyet