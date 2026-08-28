Manifest Kurucusu Tolga Akış Adliyeye Sevk Edildi

Hakkında 3 soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan Manifest'in menajeri ve kurucusu Tolga Akış, adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Akış'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Akış, adliyeye sevk edildi.

Manifest Kurucusu Tolga Akış Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

AKIŞ'A 3 SUÇLAMA BİRDEN YÖNELTİLİYOR

Kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Müstehcenlik, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama... 'Manifest' Grubunun Kurucusu Tolga Akış Gözaltına AlındıMüstehcenlik, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama... 'Manifest' Grubunun Kurucusu Tolga Akış Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Manifest
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Bir Ülke Diplomatlarına Vize Muafiyeti Kararı Resmi Gazete'de Bir Ülke Diplomatlarına Vize Muafiyeti Getirildi
FETÖ'nün Almanya Eğitim Ağı Deşifre Oldu! İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün Almanya Eğitim Ağı Deşifre Oldu! İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında
Norveç Kralı V. Harald Hayatını Kaybetti 35 Yıldır Hüküm Süren Kral Hayatını Kaybetti
İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar
Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik: Helikopterler Yere İndi, Halk Dağlara Kaçıyor Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik
Muhalefette 'Cumhurbaşkanı Adayı' Krizi! İmamoğlu ve Yavaş Cepheleri Arasında İpler Koptu mu? Muhalefette 'Cumhurbaşkanı Adayı' Krizi! İmamoğlu ve Yavaş Cepheleri Arasında İpler Koptu mu?