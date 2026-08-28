Manifest Kurucusu Tolga Akış Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Akış'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Akış, adliyeye sevk edildi.

AKIŞ'A 3 SUÇLAMA BİRDEN YÖNELTİLİYOR

Kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA-DHA