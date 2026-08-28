İran'dan ABD'ye Gözdağı: Askeri ve Ekonomik Olarak Tarihe Geçecek Darbe Vururuz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Washington'un İran’a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda, ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi.

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İran'dan ABD'ye Gözdağı: Askeri ve Ekonomik Olarak Tarihe Geçecek Darbe Vururuz
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Fars Haber Ajansı'na göre Rızayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi.

'TARİHE GEÇECEK BİR DARBE VURURUZ'

Görüşmede, ABD’ye güvenmediklerini dile getiren Rızayi, ABD’nin diplomasi ve müzakerelere defalarca ihanet ettiğini ifade etti.

Rızayi, "ABD, İran’a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlarsa, onların askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracağımız konusunda uyarıyoruz." dedi.

'HÜRMÜZ İÇİN ABD ADIM ATMALI'

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de öncelikle ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmek için pratik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

KATAR'DAN, İRAN İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ MESAJI

Katar Başbakanı Al Sani ise konuşmasında, İran ile iş birliği konusunda hiçbir zaman tereddüt etmediklerini, bölgedeki mevcut hassas koşullarda sorumluluk duygusuyla hareket ederek Tahran ile iş birliği yapmaya her zaman istekli olduklarını söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, bugünkü Tahran ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA

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