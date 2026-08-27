Müstehcenlik, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama... 'Manifest' Grubunun Kurucusu Tolga Akış Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kamuoyunda popüler olan 'Manifest' grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, üç ayrı ağır suçlama yöneltilerek gözaltına alındı.

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Müstehcenlik, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama... 'Manifest' Grubunun Kurucusu Tolga Akış Gözaltına Alındı
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İstanbul Emniyeti, kritik bir operasyona imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz takip ve soruşturma süreçlerinin ardından düğmeye basıldı.

ÜNLÜ MENAJER GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen adli süreç kapsamında, kamuoyunda geniş bir kitle tarafından tanınan ve “Manifest” olarak bilinen grubun hem kuruculuğunu hem de menajerliğini üstlenen Tolga Akış, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Akış, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Edinilen bilgilere göre menajer Tolga Akış hakkında; “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para)” suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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