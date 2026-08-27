Ankara-Londra Hattında Flaş Gelişme: Ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash Hakkında Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

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Ankara-Londra Hattında Flaş Gelişme: Ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash Hakkında Soruşturma
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Türkiye'de finans ve ekonomi çevrelerinin yakından tanıdığı yabancı analistlerden biri olan İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında Türk yargısı kritik bir hamle yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ash’in Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bir finans organizasyonunda yaptığı konuşmadaki ifadelerini mercek altına aldı.

BODRUM'DAKİ KONUŞMA YARGIYA TAŞINDI

Timothy Ash, Bodrum'da düzenlenen üst düzey bir finans toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Burada yaptığı sunum ve konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret unsuru taşıdığı değerlendirilen bazı ifadeler kullandı. Söz konusu ifadelerin basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından adli makamlar düğmeye bastı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konunun medyada geniş yer bulması üzerine harekete geçildiğini duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basına konu olduğu üzere T.A. hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: DHA

Etiketler
Timothy Ash Soruşturma Recep Tayyip Erdoğan
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