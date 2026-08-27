Eskişehir'de Vahşet: Anne Köpeği Vurup Yavrusunu Öldüren Caniye Ev Hapsi!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bahçesine giren sahipsiz bir köpeği yaralayıp yavrusunu tüfekle vurarak öldüren Y.I., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eskişehir'de Vahşet: Anne Köpeği Vurup Yavrusunu Öldüren Caniye Ev Hapsi!
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Eskişehir, sokak hayvanlarına yönelik vicdanları sızlatan kan donduran bir şiddet olayına sahne oldu. Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, sahipsiz hayvanları hedef alan bir şahıs, bir yavru köpeği hayattan koparırken anne köpeği ise ağır yaraladı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, YAVRU KÖPEK ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre, Y.I., evinin bahçesine giren sahipsiz bir köpek ve yavrusuyla karşılaştı. Hayvanları bahçesinden uzaklaştırmak yerine evinden aldığı tüfeğe sarılan Y.I., acımasızca ateş açtı. Silah sesleri üzerine pencereye çıkan komşular, anne köpeğin yaralandığını, minik yavrusunun ise kanlar içinde can verdiğini görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırgan Y.I.’yı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, Y.I. hakkında ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek’ suçlamasıyla tutuklama yerine ev hapsi adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

Yaralı anne köpeğin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Eskişehir Hayvana eziyet
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