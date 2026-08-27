Tren Yolcuları Dikkat! 1 Eylül İtibarıyla Yeni Dönem Başlıyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, dijital dönüşüm ve e-belge çalışmaları kapsamında 1 Eylül itibarıyla tren yolculuklarında tamamen e-bilet uygulamasına geçileceğini duyurdu.

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Tren Yolcuları Dikkat! 1 Eylül İtibarıyla Yeni Dönem Başlıyor
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yolcu taşımacılığında kağıt bilet devrini kapatacak büyük bir dijital hamleye imza atıyor. Müdürlüğün, sosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin bilgi verildi.

E-BİLETE NASIL ERİŞİLECEK?

Dijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldığı belirtilen paylaşımda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek" ifadesi kullanıldı.

'HEDEFİMİZ DAHA AZ KAĞIT KULLANIMI VE KOLAY ERİŞİM'

Paylaşımda, böylece biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı. Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler
TCDD Hızlı tren Bilet
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