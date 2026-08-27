MHP’li Feti Yıldız’dan 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun salt bir güvenlik politikası değil, kapsamlı bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak, sürece herkesin dahil edilmesi ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu.

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MHP’li Feti Yıldız’dan 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye'nin son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sosyal medya hesabından çok kritik ve geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, sürecin başarıya ulaşması için dil birliği ve toplumsal kucaklaşma vurgusu yaptı.

'SÜRECİN RUHUNA UYGUN ÖZENLİ BİR DİL KULLANALIM'

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"'Terörsüz Türkiye' vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan, toplumsal bütünlüğü, milli dayanışmayı ve devletin stratejik geleceğini esas alan kapsamlı bir devlet politikasıdır. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. Her şeyin başında sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanalım."

'ÇERÇEVE YASAYI TEKRAR TEKRAR ANLATALIM'

Yıldız paylaşımında "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasanın vatandaşlara tekrar tekrar anlatılması gerketiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecine ait çerçeve yasanın amacını, münfesih terör örgütü PKK/KCK ve bununla bağlı her türlü oluşumu, kişi bakımından kimlerin kanunun kapsamında olduğunu, hangi suçların istisna tutulduğunu, örgütün fiili varlığına son verildiğine, silah ve mühimmatın teslimine dair teyit ve tespit mekanizmasını, Milli Güvenlik Kurulu kararını, kanunun yürürlük tarihini tekrar tekrar insanımıza anlatalım."

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Kaynak: ANKA

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