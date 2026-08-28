Bir Ülke Diplomatlarına Vize Muafiyeti Kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin yayımlanan son sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlandı.

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Bir Ülke Diplomatlarına Vize Muafiyeti Kararı Resmi Gazete'de
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Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SURİYELİ DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİNE VİZE MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Kaynak: DHA

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