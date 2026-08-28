İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık iki yıldır görev yaptığı Halk TV'den ay sonunda ayrılacağını duyurdu. Saymaz, yeni yayın döneminde kanalda yer almayacağını belirterek Halk TV yönetimine, program ortaklarına ve izleyicilere teşekkür etti.

Son Güncelleme:
İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık iki yıldır görev yaptığı Halk TV'den ayrılacağını duyurdu.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum. Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım.” ifadelerini kullandı.Ayrılık kararını duyuran Saymaz, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na, yayın yönetmenleri Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker'e, program ortakları Ebru Baki ve İbrahim Kahveci'ye teşekkür etti.

İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor - Resim : 1

HALK TV EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Saymaz, açıklamasında tüm Halk TV ekibine ve izleyicilere de teşekkür ederek mesajını “Sevgi, selam ve hürmetlerimle” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsmail Saymaz
Son Güncelleme:
Uçurumda Feci Kaza! Bingöl'de Hafif Ticari Araç 600 Metre Yuvarlandı Bingöl'de Hafif Ticari Araç 600 Metre Yuvarlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Çocuğu Okula Başlayacak Memurlar Dikkat! MEB'den İzin Düzenlemesi Çocuğu Okula Başlayacak Memura 3 Saat İzin
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün Almanya Eğitim Ağı Deşifre Oldu! İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında
Norveç Kralı V. Harald Hayatını Kaybetti 35 Yıldır Hüküm Süren Kral Hayatını Kaybetti
İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar
Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik: Helikopterler Yere İndi, Halk Dağlara Kaçıyor Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik
Muhalefette 'Cumhurbaşkanı Adayı' Krizi! İmamoğlu ve Yavaş Cepheleri Arasında İpler Koptu mu? Muhalefette 'Cumhurbaşkanı Adayı' Krizi! İmamoğlu ve Yavaş Cepheleri Arasında İpler Koptu mu?