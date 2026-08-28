İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor

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Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık iki yıldır görev yaptığı Halk TV'den ayrılacağını duyurdu.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum. Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım.” ifadelerini kullandı.Ayrılık kararını duyuran Saymaz, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na, yayın yönetmenleri Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker'e, program ortakları Ebru Baki ve İbrahim Kahveci'ye teşekkür etti.

HALK TV EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Saymaz, açıklamasında tüm Halk TV ekibine ve izleyicilere de teşekkür ederek mesajını “Sevgi, selam ve hürmetlerimle” sözleriyle tamamladı.

İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum.

Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım.

Halk TV’nin sahibi sayın Cafer Mahiroğlu, yayın yönetmenlerimiz Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker, program ortaklarım Ebru Baki ve İbrahim Kahveci başta olmak üzere… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 28, 2026

Kaynak: Haber Merkezi