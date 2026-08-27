Mansur Yavaş'ın Siyasi Geleceği Gündemde! ABB'den Müslim Sarı Görüşmesi İddiasına Yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Sözcüsü Müslim Sarı arasında görüşme yapıldığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, ABB'den konuya ilişkin açıklama geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Yavaş hakkında yaptığı son açıklamalar siyasi kulisleri hareketlendirmişti. Sarı, Yavaş'ın CHP çatısı altında siyaset yapmayı sürdürmek istediğini söylediğini belirtmişti.

MANSUR YAVAŞ VE MÜSLİM SARI GÖRÜŞTÜ MÜ?

ABB tarafından yapılan açıklamada, Mansur Yavaş ile Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceği veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin görüşme gerçekleştirilmediği bildirildi. Açıklamada Yavaş'ın mevcut süreçteki önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeler ile Ankara'ya yönelik hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülmesi olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer verdi:

'GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEMİŞTİR'

"Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ve Ankara’ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir. Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

AK PARTİ İDDİALARINA CEVAP

Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.

'YAVAŞ BİRÇOK KEZ AÇIKÇA İFADE ETMİŞ'

Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, 'Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız' demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."

MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise daha önce yaptığı açıklamada Yavaş ile sürekli görüştüklerini, aralarında herhangi bir sorun veya soğukluk bulunmadığını ifade etmişti. Sarı, Yavaş'ın CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söylediğini belirtirken, belediye meclislerindeki hassas dengelerin gözetildiğini ve Yavaş'a yönelik özel bir taleplerinin olmadığını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi