Taksilere Binip 'Silahlı Saldırı Yapacağım' Diyen Kişi Yakalandı

İzmir'de bindiği taksilerin sürücülerine bir yere silahlı saldırı gerçekleştireceğini, aracı olay yerinden geçirmelerini söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan U.C.S. gözaltına alındı.

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Taksilere Binip 'Silahlı Saldırı Yapacağım' Diyen Kişi Yakalandı
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İzmir'de bindiği taksilerde silahlı eylem yapacağını söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan U.C.S. gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "28.08.2026 tarihinde @can.umr kullanıcı isimli Instagram hesabında yayımlanan, İzmir’de taksi esnafına yönelik tehdit içerikli görüntülere ilişkin paylaşımlar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde; sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde bir şahsın ticari taksilere binerek silahlı eylem gerçekleştireceğine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu sosyal medya hesabını kullanan şahsın U.C.S., olduğu belirlenmiş; şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçu kapsamında yürütülen soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: DHA

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