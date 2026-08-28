Zeytinburnu'nda Tramvaylar Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var, Seferler durduruldu
İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken, seferler geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar arasında yapılıyor.
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Kaza, Pazartekke ile Topkapı durakları arasında meydana geldi. Seyir halindeki 2 tramvay henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SEFERLERDE AKSAMA
Kazanın ardından tramvay hattında ulaşımda aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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