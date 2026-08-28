Zeytinburnu'nda Tramvaylar Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var, Seferler durduruldu

İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken, seferler geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar arasında yapılıyor.

Son Güncelleme:
Zeytinburnu'nda Tramvaylar Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var, Seferler durduruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Pazartekke ile Topkapı durakları arasında meydana geldi. Seyir halindeki 2 tramvay henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SEFERLERDE AKSAMA

Kazanın ardından tramvay hattında ulaşımda aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fethiye'de Korkutan Yangın! Alevler Evlere Dayandı, Vatandaşlar Tahliye Edildi Alevler Evlere Dayandı, Vatandaşlar Tahliye Edildi
Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Flaş Karar Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Flaş Karar
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi Hayatını Kaybetti Eski CHP Genel Başkan Vekili Hayatını Kaybetti
FETÖ'nün Almanya Eğitim Ağı Deşifre Oldu! İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında
İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar
Norveç Kralı V. Harald Hayatını Kaybetti 35 Yıldır Hüküm Süren Kral Hayatını Kaybetti
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'Tahliye' Tuzağı: Biri Avukat 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'Tahliye' Tuzağı: