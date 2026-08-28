Fenerbahçe'de Sürpriz Ayrılık! Talisca İçin Anlaşma Sağlandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca'nın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Al-Jazira'yla 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'de Sürpriz Ayrılık! Talisca İçin Anlaşma Sağlandı
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Sürpriz Ayrılık! Talisca İçin Anlaşma Sağlandı - Resim : 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'nın Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardığını aktardı.

Sarı-lacivertlilerde sezon başından bu yana geleceği tartışılan Talisca için daha önce de Al-Jazira iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe, Şubat 2026'da Talisca'nın sözleşmesini 2 yıl uzatmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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