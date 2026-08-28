Aboubakar Yeniden Türkiye'de

Türk futbolunun yakından tanıdığı Vincent Aboubakar, Türkiye'ye döndü. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 34 yaşındaki Kamerunlu golcünün transferini duyurdu.

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Aboubakar Yeniden Türkiye'de
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Vincent Aboubakar, bir yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'de. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, deneyimli golcünün transferini açıkladı. Bodrum FK, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ OLMUŞTU

Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş forması giyen Aboubakar, siyah-beyazlı kulüpte 3 farklı dönemde görev yaptı. 34 yaşındaki santrfor, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 117 maçta 60 gol ve 14 asist üretti.

Aboubakar Yeniden Türkiye'de - Resim : 1

Aboubakar daha sonra Hatayspor'da da forma giydi. Kamerunlu futbolcu, Hatayspor ile 28 karşılaşmada 8 gol ve 2 asist kaydetti.

Kariyerinde Porto, Valenciennes, Lorient ve Al-Nassr gibi kulüplerde de oynayan Aboubakar, son olarak Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'nün formasını giydi.

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