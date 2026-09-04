Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı'

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Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı düzenlediği belirtilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin babası polis başmüfettişi 54 yaşındaki Uğur Mersinli ile annesi 52 yaşındaki Peyman Pınar Mersinli, haklarında açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. İsa Aras Mersinli’nin 15 Nisan’da babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 15 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırganın, silah seslerini duyduktan sonra okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Olayın ardından Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.

BABA MERSİNLİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Uğur Mersinli hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet ve “olası kastla yaralama” suçundan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, aileleri ve avukatlar katıldı.

'ALLAH RAZI OLSUN DİYECEK DEĞİLİZ'

Tutuklu bulunan Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Savunmasına “Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun” diyerek başlayan Uğur Mersinli’nin bu sözleri salondaki bazı ailelerin tepkisine neden oldu. Aileler, “Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz” ifadeleriyle tepki gösterdi. Uğur Mersinli, savunmasının devamında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Saldırının faili olarak oğlunun yargılanması gerektiğini belirten Mersinli, “Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır” dedi.

'SİLAHLARIMI ÇALDIĞI İÇİN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Mersinli, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının failinin oğlu İsa Aras Mersinli olduğunu savundu. İddianamede saldırının failinin oğlunun olduğunun çok sayıda kez belirtildiğini söyleyen Mersinli, buna rağmen hakkında dava açılmadığını ileri sürdü. Oğlunun silahları kendisinden izinsiz ve rızası dışında aldığını belirten Uğur Mersinli, “İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim” dedi.

MERSİNLİ’DEN REHBERLİK SERVİSİ VE OKUL YÖNETİMİNE İLİŞKİN TALEP

Kolluk görevlisi olması ve silah taşıması nedeniyle sorumlu tutulduğunu savunan Mersinli, oğlunun rehberlik servisine 32 kez başvurduğuna dikkat çekerek bu görüşmelerin tarihleri ve nedenlerinin belirlenmesini talep etti. Mersinli ayrıca olay sırasında ve öncesinde okulda herhangi bir yönetim boşluğu bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Oğlunun saldırgan davranışları bulunduğuna ilişkin herhangi bir tanık beyanı olmadığını da öne sürdü. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA