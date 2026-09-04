Zeynep'i Pencereden Çıkarıp Kömürlüğe Gömmüşler! Katil Zanlısı Kardeşler Birbirini Suçladı

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İstanbul'da 2022 yılında parmağındaki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi edilmek üzere getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan ve o günden sonra adeta sırra kadem basan Zeynep Yıldırım'ın akıbeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin amansız takibiyle aydınlatıldı. Genç kızın geçmişe dönük telefon sinyallerini geriye dönük inceleyen uzman ekipler, son sinyalin Esenyurt'taki bir adresten geldiğini belirleyerek vahşetin kapısını araladı.

CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ CEZAEVİNDEN GELİP GÖSTERDİ

Polis ekipleri, Zeynep Yıldırım'ın son olarak Fethi D. isimli şahısla iletişim kurduğunu saptadı. Yapılan arşiv incelemesinde Fethi D.'nin zaten 2024 yılında başka bir "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği anlaşıldı. Cezaevinde özel izinle yeniden sorgulanan Fethi D., köşeye sıkışınca cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

1 Eylül Salı günü İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla olayla bağlantılı 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Cezaevinden getirilerek Esenyurt'taki dehşet evine götürülen Fethi D.'nin gösterdiği kömürlükte yapılan kazıda, genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

PENCEREDEN ÇIKARIP KÖMÜRLÜĞE GÖMMÜŞLER

Ekiplerin ortaya çıkardığı kan donduran detaylara göre; hastaneden kaçtıktan sonra Esenyurt'a giden Zeynep, Fethi D. ve ağabeyi Yaşar D.'nin bulunduğu eve götürüldü. Genç kız, 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında bu evdeki bir koltukta boğularak katledildi.

İki kardeşin, cinayetin ardından Zeynep'in cansız bedenini evin penceresinden dışarı çıkardıkları ve hemen yandaki kömürlüğü kazarak gömdükleri tespit edildi.

'ABİM KOLTUKTA BOĞDU' DEDİ, ABİ REDDETTİ

Emniyetteki çapraz sorguda katil zanlısı kardeşler suçu birbirinin üzerine attı. Fethi D. ifadesinde, "Ben sokakta oturduğum sırada abim Yaşar D. içeride Zeynep'i koltukta boğarak öldürdü" iddiasında bulunurken, ağabey Yaşar D. üzerindeki tüm suçlamaları reddetti.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA