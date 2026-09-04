Fenerbahçe'den Adil Demirbağ Açıklaması

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Fenerbahçe, Adil Demirbağ ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

Kaynak: İHA