Fenerbahçe'den Adil Demirbağ Açıklaması

Fenerbahçe, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ile sözlü anlaşmaya varıldığı ve kulübe 3 milyon euro seviyesinde teklif sunulacağı iddialarını yalanladı.

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Fenerbahçe'den Adil Demirbağ Açıklaması
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Fenerbahçe, Adil Demirbağ ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

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