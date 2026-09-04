Okan Buruk’tan Leroy Sane Hamlesi! Galatasaray’da Başakşehir Maçı Öncesi Karar

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Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında bu akşam Başakşehir’e konuk olacak. Sezona Çorum FK karşısında 2-2’lik beraberlikle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ardından Erzurumspor FK’yı 4-0, Göztepe’yi ise 3-2 mağlup etti. Çorum FK karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ancak performansı nedeniyle eleştirilen Leroy Sane, sonraki iki maçta yedek kulübesinde görev bekledi. Teknik direktör Okan Buruk’un Sane’nin yerine Barış Alper Yılmaz’ı tercih etmesi, Alman futbolcunun “Ben 20 dakikalık oyuncu değilim” şeklinde tepki göstermesine neden oldu.

OKAN BURUK’UN SANE PLANI

Galatasaray’da yaşanan Sane krizi, yönetimin futbolcuyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ve Barış Alper’in sakatlığıyla birlikte şimdilik aşıldı. Ayağındaki ödem nedeniyle MR çektiren Barış Alper, önceki günkü antrenmanda da yer almadı. Okan Buruk’un, Barış Alper’i riske etmemek ve Sane’yi yeniden ilk 11’e dahil etmek amacıyla Alman futbolcuya Başakşehir karşısında forma vermeye karar verdiği belirtildi.

BATRAKOV KARARI

Galatasaray’ın yeni transferi Batrakov’un da Başakşehir karşılaşmasında ilk kez ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Rus futbolcunun antrenmanlardaki performansından memnun kalan Okan Buruk’un, mücadeleye Batrakov ile başlamayı planladığı aktarıldı. Başakşehir ile Galatasaray arasında Fatih Terim Stadı’nda oynanan son karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin iki golünü de Leroy Sane kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi