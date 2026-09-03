Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi: Yarı Finaldeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi: Yarı Finaldeyiz
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan karşılaşmada Almanya engelini aşan Filenin Sultanları, şampiyonluk yolunda son dört takım arasına kaldı.

Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi: Yarı Finaldeyiz - Resim : 1

Ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu. Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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