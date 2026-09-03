Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı

TÜİK'in ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasının ardından, memur ve emeklilerin Ocak 2027 zammını belirleyecek 2 aylık veri netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 3,65 zam oranını şimdiden cebe koyarken, memurların fark alabilmesi için enflasyonun eşiği aşması gerekiyor.

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Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri, ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarının ilk ipuçlarını verdi. Temmuz ve ağustos aylarının toplamı, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için farklı tabloları ortaya çıkardı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 3,65 ZAMMI GARANTİLEDİ

Ağustos ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,84 artmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 aylık birikimli zam oranı yüzde 3,65 olarak hesaplandı. Bu rakam, emeklilerin Ocak 2027 maaşları için şimdiden hak ettiği net tutar oldu. Kesin zam oranı eylül, ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin eklenmesiyle netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EŞİĞİ BEKLİYOR

Mevcut toplu sözleşme kuralları gereği memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ancak son açıklanan verilere göre memurlar şu an için henüz enflasyon farkı elde edemedi.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için önümüzdeki aylarda yüzde 3,23 oranında daha enflasyon oluşması gerekiyor.

MAAŞLARDA NİHAİ TABLO İÇİN 4 VERİ KALDI

Milyonların Ocak 2027'de alacağı kesin maaş zammı, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranlarının birikimli (kümülatif) olarak hesaplanmasıyla Ocak 2027'nin başında tam olarak ilan edilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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