Ankara'da Sıcak Saatler! Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan paylaşımların ardından harekete geçti. Başsavcılık, eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA RESEN İNCELEME

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA