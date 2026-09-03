Zabıta Bile Gözlerine İnanamadı! Şanlıurfa'da Yakalanan Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şoke Etti
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinden tam 60 bin lira nakit para çıktı. Parasına el konulan dilenci, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
60 BİN LİRAYA EL KONULDU, SINIR DIŞI EDİLDİ
Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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