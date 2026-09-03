Zabıta Bile Gözlerine İnanamadı! Şanlıurfa'da Yakalanan Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Şoke Etti

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

60 BİN LİRAYA EL KONULDU, SINIR DIŞI EDİLDİ

Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA