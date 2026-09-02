Kadıköy'de Bıçaklı Dehşet! Yol Kesen Saldırganlar Yakalandı

Kadıköy'de kendilerine su atıldığını öne sürdükleri aracın önünü keserek bıçakla tehditler savuran 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ayrıca 360 bin lira para cezası kesildi.

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Kadıköy'de Bıçaklı Dehşet! Yol Kesen Saldırganlar Yakalandı
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Erenköy Mahallesi'nde 1 Eylül'de bir motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu, kendilerine su atıldığını iddia ettikleri bir otomobilin önünü kesti. Motosikletten inen sürücü ve elinde bıçak bulunan yolcu, saldırı girişiminde bulundu. Şüpheliler daha sonra olay yerinden motosikletle uzaklaşırken, yaşananlar araç kamerasınca kaydedildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen K.M. (26) ve E.A.I. (26) polis ekiplerince gözaltına alındı.

AĞIR PARA CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Zanlılar hakkında yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Bıçaklı Saldırı Kadıköy
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