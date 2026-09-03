Trabzonspor Yeni Golcüsünü Duyurdu

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Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Franculino Gludo Dju’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland ve Gine-Bissaulu futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju’nun kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

HT Spor’un haberine göre Trabzonspor, Franculino Dju için Midtjylland’a 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 2023 yılında Benfica altyapısından Midtjylland’a bedelsiz transfer olan Dju, Danimarka ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Gine-Bissaulu futbolcu, Midtjylland formasıyla çıktığı 117 maçta 58 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi