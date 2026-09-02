Üsküdar'da Seçim Yenilenecek! Mahkeme İtirazı Reddetti

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Başkan vekilliği seçimi yenilenecek.

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Üsküdar'da Seçim Yenilenecek! Mahkeme İtirazı Reddetti
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen ve CHP'li aday Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı başkan vekilliği seçimine ilişkin hukuki süreçte yeni bir karar çıktı.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ YENİLENECEK

Seçimlerin tekrarlanması kararına karşı yapılan itiraz yargı tarafından reddedildi. Kararla birlikte, Üsküdar Belediye Meclisinde başkan vekili belirleme süreci sil baştan başlayacak ve meclis üyeleri sandık başına gidecek.

SEÇİM MAHKEMELİK OLDU

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, muhalefete yönelik operasyonlar kapsamında yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine yönelik suçlamalarla 29 Temmuz'da gözaltına alınmış ve 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Görevden uzaklaştılan Dedetaş'ın yerine Belediye Meclisinde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve 5 saat süren seçimi CHP'li Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı.

Tartışmaların yaşandığı seçimin dördüncü turunda Sibel Tan Çetinkaya geçerli oyların 22'sini, Cumhur İttifakının adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18'ini almıştı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKMIŞTI

Seçimin ardından AK Partili meclis üyeleri 'sebepsiz yere bazı oyların geçersiz sayıldığını' öne sürerek sonuca itiraz etmişti. İtirazı kabul eden İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi 'telafisi güç zararlar oluşabileceği' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İstanbul Valiliği, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yeni bir seçim yapılana kadar görevi Üsküdar Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ali Aral'ın yürüteceğini duyurmuştu.

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Kaynak: ANKA

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