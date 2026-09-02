Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana gizemini koruyan Gülistan Doku dosyasında adli süreç yeniden hareketlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklu bulunan başşüpheli Zeinal Abarakov, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

ERZİNCAN CEZAEVİNDEN ÖZEL EKİPLE GETİRİLDİ

Halihazırda Erzincan'daki kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu özel bir güvenlik konvoyu eşliğinde Tunceli'ye nakledildi.

BAŞSAVCI EBRU CANSU BİZZAT SORGULADI

Dosyadaki yeni deliller ve teknik bulgular ışığında yapılan sorgulamayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu bizzat gerçekleştirdi. Başsavcılık makamında basına kapalı olarak yürütülen ve tam 4 saat süren yoğun ifade işleminde, Abarakov'a kaybolma gününe ait detaylar, sinyal kayıtları ve delillerin yok edilmesine yönelik iddialar yeniden soruldu.

Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA