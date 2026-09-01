Ankara Kulisi Bu İddiayla Çalkalanıyor: '30 İlden Büyük İlçenin Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor'

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İç siyasette ve yerel yönetimlerde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak dev bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. AK Parti'nin geçtiğimiz 14 Ağustos'ta düzenlenen 25’inci yıl kutlamalarında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanını saflarına katmasının ardından başlayan katılım dalgasının büyüyeceği öne sürüldü. tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Türkiye'nin en büyük sanayi ve nüfus merkezlerinden birine dair adrese teslim bir iddiayı deşifre etti.

TEKİRDAĞ'DA TARİHİ DEĞİŞİM

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın Ankara kulislerinden aktardığı sıcak bilgilere göre, AK Parti kurmaylarının uzun süredir yürüttüğü mekik diplomasisi sonuç verdi. Tekirdağ'ın 240 bin nüfusu barındıran en büyük ve en kritik ilçesi Çerkezköy'ün Belediye Başkanı Vahap Akay'ın yakın zamanda resmi olarak AK Parti saflarına geçeceği öne sürüldü.

'15 BELEDİYE MECLİS ÜYESİYLE BİRLİKTE GEÇİYOR'

Kulis bilgisinin en dikkat çeken boyutu ise katılımın sadece başkan düzeyinde kalmayacak olması. Sinan Burhan, "Tekirdağ’ın en büyük ilçesi Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, sadece kendisi gelmiyor. Yanındaki 15 belediye meclis üyesi ile birlikte blok halinde AK Parti’ye katılıyor" ifadelerini kullandı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay

Bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda ilçedeki yerel meclis aritmetiği ve karar mekanizmaları tamamen değişecek.

30 İLDEN DAHA BÜYÜK SANAYİ DEVİ

Gazeteci Sinan Burhan, Çerkezköy'ün devasa sanayi altyapısı ve 240 binlik nüfusuyla Türkiye'deki tam 30 şehirden daha büyük ve ekonomik olarak daha hacimli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: tv100