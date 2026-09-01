Gülistan Doku Soruşturmasında Beşinci Dalga Operasyonu: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı, Sayı 30’a Çıktı
Gülistan Doku soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri daha tutuklandı. Son tutuklamayla soruşturma kapsamında cezaevindeki şüpheli sayısı 30’a yükselirken, Erzurum Adliyesi’ne sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Gülistan Doku soruşturmasının beşinci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı. Son tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 30’a çıkarken, 6 şüphelinin Erzurum Adliyesi’ndeki işlemleri devam ediyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
7 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 3’ü dün Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Bu kişilerden balık adam Gürkan Gürdal, tutuklanması talebiyle gönderildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün adliyeye getirilen 7 şüpheliden biri de mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu son kararla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 30’a yükseldi.
Kaynak: ANKA