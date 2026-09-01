Gülistan Doku Soruşturmasında Beşinci Dalga Operasyonu: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı, Sayı 30’a Çıktı

Gülistan Doku soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri daha tutuklandı. Son tutuklamayla soruşturma kapsamında cezaevindeki şüpheli sayısı 30’a yükselirken, Erzurum Adliyesi’ne sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Beşinci Dalga Operasyonu: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı, Sayı 30’a Çıktı
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Gülistan Doku soruşturmasının beşinci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı. Son tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 30’a çıkarken, 6 şüphelinin Erzurum Adliyesi’ndeki işlemleri devam ediyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku Soruşturmasında Beşinci Dalga Operasyonu: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı, Sayı 30’a Çıktı - Resim : 1

7 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3’ü dün Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Bu kişilerden balık adam Gürkan Gürdal, tutuklanması talebiyle gönderildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün adliyeye getirilen 7 şüpheliden biri de mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu son kararla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 30’a yükseldi.

Kaynak: ANKA

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