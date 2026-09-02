Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran topraklarındaki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik gece yarısı başlattığı füzeli ve hava bombardımanı dalgasının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Pentagon, saldırılarda nükleer ve lojistik altyapıyı kör edecek kritik tesislerin vurulduğunu bildirdi.

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Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
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Orta Doğu’yu sarsan kanlı gecenin ardından Washington’dan bilanço açıklaması geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyısındaki 5 büyük İran kentini hedef alan geniş çaplı operasyonel dalganın sona erdiğini duyurdu. Resmi açıklamada, vurulan stratejik noktaların niteliği tek tek bildirildi.

RADARLAR, HAVA SAVUNMA VE MAYIN TESİSLERİ VURULDU

​​​​​​​CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.

'BÖLGEDE 50 BİNDEN FAZLA AMERİKAN ASKERİ VAR'

Açıklamada ayrıca Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği ifadesi yer aldı.

CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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