İran’ın Güneyinde Kanlı Gece: ABD Füzeleri Düğün Evini Vurdu! 4 Ölü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran genelindeki Devrim Muhafızları mevzilerine yönelik başlattığı hava operasyonlarında sivil kayıplara dair acı bilançolar netleşmeye başladı. İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin düğün evine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

4 ÖLÜ, 50 YARALI VAR

Vali Yardımcısı Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentine düzenlediği hava saldırısında bir düğün evini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını belirtti.

Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı. ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA