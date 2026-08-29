Yeraltı Radarı, Şüpheli Instagram Girişi ve Sabaha Kadar Süren Baz Sinyali: Gülistan Doku Davasında Korkunç Rapor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adli deprem yaşanıyor.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen ve kördüğüme dönen soruşturmada, "yeraltı radarı", "daraltılmış baz istasyonu analizleri" ve "siber takip" sayesinde önemli bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosya kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonlarında 10 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

GİZEMLİ INSTAGRAM GİRİŞİNİN ARKASINDAKİ İSİM

Soruşturmanın seyrini değiştiren ilk büyük siber tespit, Gülistan Doku'nun kaybolmasından tam 3 gün sonra yaşanan dijital hareketlilik oldu.

Aile, Gülistan'ın SIM kartını yenileyip henüz telefonu açmadan 3 saat önce, 8 Ocak 2020 günü saat 08.47'de Doku'nun Instagram hesabına yabancı bir IP ve Türkçe dil tabanlı "Samsung SM-J320H" model bir cihazdan giriş yapıldığı saptandı. Saat 18.18'e kadar hesapta kalan bu gizemli kişinin, Gülistan'ın bazı yakın arkadaşlarını engellediği belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin derinlemesine incelemesi sonucu, şifreyi bilerek hesaba sızan bu ismin o dönem üniversitede edebiyat bölümü öğrencisi olan Perihan Benzer olduğu ortaya çıktı. Benzer'in, davanın kilit şüphelilerinden Başkorucu Fatih Özmen ve aile bireyleriyle sürekli irtibat halinde olduğu belgelendi.

YERALTI RADARI DOĞRULADI: ÖNCE GÖMÜLDÜ, SONRA TAŞINDI!

Dosya kapsamında geçtiğimiz ay "Suç Delillerini Yok Etme" ve "Kasten Öldürmeye Yardım Etme" suçlarından tutuklanan Pertek Korucubaşı Fatih Özmen hakkındaki bilirkişi raporu kan dondurdu.

Gizli tanık 'Şubat'ın, "Cesedi gömdüklerinde Şükrü Eroğlu ve Pertekli bir korucu oradaydı" ifadesi üzerine Koçpınar köyündeki bir bölge Yer Altı Görüntüleme Cihazı (YGC) ile tarandı. Hazırlanan uzman raporunda, belirtilen alana bir kişinin gömüldüğü ve daha sonra delilleri karartmak amacıyla oradan çıkarılarak başka bir yere taşındığı kesin olarak tespit edildi.

DARALTILMIŞ BAZ RAPORLARI ZANLILARI KİLİTLEDİ

Rapora eklenen daraltılmış baz istasyonu kayıtları, zanlıların cinayet gecesi nerede olduğunu adım adım ortaya koydu:

Korucubaşı Fatih Özmen: Gülistan'ın kaybolduğu gece (5 Ocak 2020) saat 23.11 ile ertesi sabah 06.43 saatleri arasında, cesedin gömüldüğü iddia edilen Koçpınar köyündeki arazide sabit olarak beklediği baz sinyalleriyle kanıtlandı.

Tutuklu Şüpheli Şükrü Eroğlu: Gizli tanığın beyanını doğrular nitelikte, aynı gece saat 22.20 ile sabah 07.35 arasında telefonunu tamamen kapattığı ya da telefonun sinyal vermesini engellediği saptandı.

BUGÜN SABAH 05.00'TE ŞOK BASKIN

Elde edilen bu somut ve sarsıcı delillerin ardından savcılık talimatıyla bu sabah saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı şok operasyonlar düzenlendi.

Başkorucu Fatih Özmen'in suça iştirak ettikleri veya delilleri gizledikleri değerlendirilen eşi, oğlu ve 2 kızı da dahil olmak üzere yeni şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

6 yıldır gizlenen cinayet sarmalına yönelik adli soruşturma çok yönlü olarak genişletiliyor.

Kaynak: İHA