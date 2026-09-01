İran'ın 5 Büyük Kentinde Cehennem Gecesi! Tahran 'Pişman Edeceğiz' Dedi, Trump 'Çok Daha Büyük Vururuz' Resti Çekti

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan resmi savaş ilanının hemen ardından, İran’ın güney kıyı şeridi kelimenin tam anlamıyla ateş çemberine alındı. İlk olarak Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndan gelen patlama haberleri; ülkenin en kritik askeri ve ticari limanlarının bulunduğu Hürmüzgan ve Sistan-Belucistan eyaletlerine sıçradı.

5 BÜYÜK KENTTE CEHENNEM GECESİ

İran devlet televizyonu ile ülkenin önde gelen yarı resmi haber ajansları Fars ve Tesnim'in acil koduyla geçtiği verilere göre, ABD savaş uçakları ve güdümlü füzeleri İran'ın güneyini abluka altına aldı.

Operasyon kapsamında;

Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla devasa patlama meydana geldi,

İran Deniz Kuvvetleri'nin ana üssü konumundaki dev liman kenti Bender Abbas patlama sesleriyle sarsıldı,

Hürmüz Boğazı'nın kritik lojistik noktası Sirik şehri hedef alındı,

Umman Denizi'ne açılan en stratejik ticaret kapısı Çabahar limanında peş peşe patlamalar yaşandı,

Askeri hava üssüne ev sahipliği yapan kıyı kenti Kunarek bombaların hedefi oldu.

'TİCARİ GEMİLERE SALDIRI GİRİŞİMİ'

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi askeri açıklamada, harekatın neden düğmeye basılarak başlatıldığına açıklık getirildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son dönemde Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik yasa dışı müdahalelerde bulunduğu ve bölgede görev yapan ABD askeri personeline yönelik doğrudan "saldırı girişimleri" gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu tehditleri bertaraf etmek amacıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait lojistik, komuta ve füze üslerinin imha edilmeye başlandığı teyit edildi.

'SALDIRGANLARI AĞIR BİR CEZA BEKLİYOR'

Füzeli bombardımanlarının ardından sessizliğini bozan İran Genelkurmay Başkanlığı, Washington yönetimine yönelik açık askeri tehditler içeren zehir zemberek bir bildiri yayınladı, ABD'ye "ezici ve yıpratıcı darbeler" vuracaklarını duyurdu.

"ABD'ye ağır bir bedel ödeteceğiz" denilen açıklamada, "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse, daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin saldırılarına ağır karşılık verileceğini belirtti. İranlı Askeri Sözcü, "Saldırganları ağır bir ceza bekliyor. ABD, düzenlediği yeni saldırılardan pişman olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK TEHDİT

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu saldırıların, İran'ın, Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.

'DAHA SERT VURURUZ'

Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak" değerlendirmesini yaptı.

İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini ifade eden Trump, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.

Kaynak: AA