Arif Kocabıyık Tutuklandı: Yurt Dışına Kaçarken TIR'da Yakalanmıştı

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verildi. Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen TIR'da yapılan kontrollerde dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Bu kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

KOCABIYIK VE TIR ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık ile TIR sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Muhafazadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Arif Kocabıyık ile TIR şoförü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne'de adliyeye sevk edildi. Arif Kocabıyık, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin “Nereye kaçacaktınız?” sorusuna “Anamur” diye cevap verdi.

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Kaynak: DHA-İHA

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Arif Kocabıyık Tutuklandı: Yurt Dışına Kaçarken TIR'da Yakalanmıştı Arif Kocabıyık Tutuklandı