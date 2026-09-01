Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'fuhşa aracılık' soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon düzenlendi. Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik mağdur beyanları yer aldı.

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Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, 'Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarına ilişkin 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 7 şüpheli tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da yaşayan 6 şüpheli ile İstanbul'da yaşayan 1 şüphelinin yakalanması için bugün iki kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

İLK OPERASYONDA TUTUKLANAN GÜNEY'İN BAĞLANTILARI İNCELENDİ

Soruşturmanın önceki aşamasında düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı. Dosyada Güney ile birlikte 4 kişinin organizatör konumunda hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Güney'in cep telefonunun şifresini vermediği, soruşturmanın ise elde edilen diğer bulgu ve bağlantılar üzerinden genişletildiği öğrenildi. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de Güney'in bağlantıları üzerinden yürütülen inceleme ve tespitler sonucu belirlendiği öne sürüldü. Soruşturma konusu yapılanmanın 2021 yılından bu yana sistematik biçimde faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar - Resim : 1

BÖCEK HAKKINDA AĞIR İDDİA

Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ilişkin yeni iddia ve beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi. Dosyadaki tespit ve beyanlara göre, 11 genç kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında ayrıca Böcek hakkında grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna yönelik iddialar içeren mağdur beyanlarının bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

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Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar