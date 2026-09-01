Girne'deki Gemi Faciasında Kayıp 20 Kişi Aranıyor! TCG Işın Göreve Başladı: Bin Metreye Kadar Arama Kurtarma Yapabiliyor

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Girne’den dün Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra alabora olarak batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti.

KAYIP 20 KİŞİ ARANIYOR

Kazanın ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye’den uzman SAT komandoları da bölgeye sevk edildi. Su altı arama çalışmalarının derinleştirilmesi amacıyla Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG IŞIN da görev sahasına ulaştı.

BİN METRE DERİNLİĞE KADAR ARAMA KURTARMA

68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip TCG IŞIN’ın ana görevleri arasında bin metre derinliğe kadar arama ve kurtarma faaliyetleri bulunuyor. Gemideki Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağlıyor. TCG IŞIN ayrıca 600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabiliyor.

ROV VE GELİŞMİŞ SONARLARLA DENİZ DİBİ TARANIYOR

TCG IŞIN’da su altı arama faaliyetleri için yüksek teknolojiye sahip sistemler kullanılıyor. Gemide bulunan Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV), 1000 metre derinliğe kadar çalışabiliyor ve 135 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yandan Taramalı Sonar (YTS) ile 1000 metre derinliğe kadar bulunan nesnelerin konumları tespit edilirken, 3000 metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile deniz dibi detaylı şekilde taranıyor.

365 METREDE ATMOSFERİK DALIŞ İMKANI

Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), 365 metre derinliğe kadar çalışma imkanı sağlıyor. Satha İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile ise 90 metre derinliğe kadar 3 dalgıç aynı anda dalış yapabiliyor. Gemide bulunan Sabit Basınç Odası Sistemi, 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabiliyor. 9 personel kapasiteli sistem, dalış hastalığına maruz kalan personelin tedavisinde kullanılabiliyor. Denizaltı havalandırma sistemi ise 600 metreye kadar derinliklerde 50 personele en az 14 gün boyunca harici hava desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip.

ACİL CERRAHİ VE YOĞUN BAKIM İMKANI

Kurtarma ve su altı operasyonlarının yanı sıra tıbbi destek kapasitesiyle de öne çıkan TCG IŞIN’da radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılabildiği sağlık altyapısı bulunuyor. Gemide ayrıca hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım ve basınç odası tedavileri gerçekleştirilebiliyor.

‘ATMOSFERİK DALIŞ SİSTEMİYLE KURTARMA FAALİYETLERİ'

TCG IŞIN’ın faaliyet alanları ile ilgili açıklama yapan gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, “TCG IŞIN, tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş, son teknoloji sistem, cihazlar ve 1’inci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelle her türlü arama ve kurtarma görevini icra eden bir kurtarma gemisidir. Komutanlığımız, üzerinde konuşlu bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir. TCG IŞIN, sadece Mavi Vatan'ın sınırlarında görev yapmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası tatbikat ve görevlerde iştirak etmekte, iştirak ettiği tatbikat ve görevlerde sistem, cihazları ve yetenekleri ile ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

'DETAYLI ARAMA VE İNCELEME FAALİYETİNE BAŞLANACAK'

Görev amacından söz eden Cesur, "Bu görevdeki amacımız, Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı su altı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA