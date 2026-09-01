Özgür Özel’den Canlı Yayında CHP ve Muharrem İnce Mesajı: 'Eski Dosttan Düşman Olmaz'

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" oylamasından partinin üye sayısına, CHP'deki yargı krizinden Melih Gökçek soruşturmasına kadar birçok kritik başlıkta net mesajlar veren Özel, Meclis'teki oylama sürecinin perde arkasını ilk kez paylaştı.

600 BİN ÜYEYE ULAŞTI

Soru üzerine, partisinin kuruluş, bağış toplama ve üye kayıt sürecini anlatan Özel, şu ana kadar 600 bin kişinin Yeni Parti'ye üye olduğunu ve kısa zamanda 1 milyon üyeye ulaşacaklarını öngördüğünü söyledi.

CHP'YE 'KURULTAY' ÇAĞRISI

Özel, Yargıtay'ın eylülde mutlak butlan konusunda nihai karar vermesi durumuyla ilgili soruya karşılık şunları kaydetti:

"İstinaf'ın tedbir kararı olacak iş değil. Bir yandan boşanma davasını göreceksin, bir yandan çiftlerden birine evlenme izni vereceksin. Tedbir kararı veriyor, aynı dosya, aynı iddialar, İstanbul'a vermiyor. İstanbul'da Gürsel Tekin var, tedbir verirse o gidecek. Oraya aynı mahkeme aynı şeylerle tedbir vermiyor, bizim buraya tedbir veriyor. Günü geldiğinde savunulamayacak bir karar verdiler. O partinin bir an önce bir kurultaya gitmesi, öyle butlancı değil, seçilmiş birileri tarafından yönetiminin devralınması, kendi kararı vermesi lazım."

"CHP'de seçimle bir yönetim gelse ittifak kurar mısınız?" sorusuna Özel, "Her şey olur. CHP'de ya da başka bir partide seçimle gelen herkes baştacı" yanıtını verdi.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

CHP'li Muharrem İnce'nin "Parti kurmak turşu kurmaya benzemez, helal parayla kuracaksan zor iştir" ifadesi sorulan Özel, bu açıklamaya alındığını belirtti.

Özel, Muharrem İnce'nin CHP'nin evladı olduğunu, kendisiye ilgili kötü konuşmadığını, CHP Genel Başkanlığı döneminde partiye davet ettiklerini anımsatarak, "Parti Meclisi Toplantısı sırasında mesaj atmış Sayın İnce. 'Vurgum, helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkin.' demiş. O böyle dedikten sonra 'Muharrem İnce şunu kastetti' diyemem. CHP'de kalmak kendi tercihi. Zaten bir yandan yargı eliyle parti karıştırılmışken bir başka tartışmaya gerek yok. Ben, 'Eski dosttan düşman olmaz.' diye bakarım" dedi.

'SİLAH VE KAN BİTSİN DİYEN KANUNA HAYIR DİYEMEZDİK'

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamasında partisinin tavrı sorulan Özel, bir terör örgütünün kendini feshetmesine ilkesel olarak "hayır" diyemeceklerini ifade etti. Özel, şunları kaydetti:

"Diyor ki, 'Biz terörü bırakıyoruz, bundan sonra kurşun, silah, şehit kan ve gözyaşı yok.' Bu meseleler 'Meclis'te çözülsün' diyen bir parti, kanuna Meclis'te karşı çıkamaz. Ben ilkesel olarak, bütün sorumluluğu alarak 'evet' dedim. Karadeniz'in, Trakya'nın, İç ve Batı Anadolu'nun bazı hassasiyetlerini görmek durumundayız. Metropollerdeki Kürt seçmen, sosyal demokrat seçmenin ve partiden daha solda olan seçmenin yaklaşımlarını da görmemiz lazım."

'MİLLETVEKİLLERİNİ SERBEST BIRAKTIM'

Partisinin 91 milletvekilinin, 74 il başkanının ve il başkanı olmayan yerlerde 7 eski il yöneticisinin oylama öncesi görüşlerine işaret eden Özel, "Dedim ki 'Mutlak bir evet ya da hayır yok, partinin ilkesel tutumunu ben temsil edeceğim, gerisini serbest bırakacağız.' Biz, kimin ne oy vereceğine karar vermedik. Ben, o gün o kararı verdiğimde emindim. Bir, iki gün tartışma olacak ama sonra anlama ve hak verme süreci başlayacak, taşlar yerine oturacak. Bu anketlerde de böyle görüldü, sosyal medya taramalarında da. Milletvekillerimizin tamamına yakını, 'Karar doğru kararmış, tek başına evet ya da tek başına hayır olmazmış.' diyor" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK SORUŞTURMASI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine Özel, "Bu iş öyle veya böyle bir bağımsız yargının önüne düşer ve tarih önünde bunun hesabı sorulur" dedi.

BAHÇELİ’NİN SEÇİM ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "siyasi partiler ve seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden düzenlenmeli" açıklamasının sorulduğu Özel, "Ben oradaki metni şöyle okudum. Anayasa değişikliği yok. 50 artı 1 Anayasa'da yazıyor ona elletmeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun seçim ve siyasi partiler kanunlarında değişiklikler' diyor. Bunu değiştirdiniz, Anayasa'ya göre bir yıl sonra uygulandığı için daha 1 yıl seçim yok. O okunur bu metinden" değerlendirmesinde bulundu.

'AÇIK HEDEF HALİNE GELEBİLİRLER'

Butlan kararından sonra bazı belediye meclislerinde "partiden ayrılmam" diyenlerin olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Milletvekili gelir ya da gelmez, belediye başkanı açısından da gelir ya da gelmez. Belediye meclisinde Cumhur İttifakı'yla aramızda diyelim ki üç fark var. İki arkadaş tereddüt ettiğinde bir anda denge tersine dönebiliyor. Belediye başkanı açık hedef haline gelebilir. Operasyon yapar tutuklarlar. Belediye başkanına 'benim partime gel' demen onu operasyona açık hale getirebilir."

Geçen seçimin hatasının ittifakı yıllar öncesinden belirlemeye çalışmak olduğunu ifade eden Özel, herkesin seçim yaklaşana kadar müstakil bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA