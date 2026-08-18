Muhittin Böcek'in Ek İfadesinde Çarpıcı İmamoğlu İddiası: 'Benden 15 Milyon Euro İstedi'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in verdiği ek ifade ortaya çıktı. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık konusunda kendisini destekleyeceğini söylediğini ve bunun karşılığında 15 milyon euro maddi destek istediğini öne sürdü.

Son Güncelleme:
Muhittin Böcek'in Ek İfadesinde Çarpıcı İmamoğlu İddiası: 'Benden 15 Milyon Euro İstedi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, cezaevinden gönderdiği dilekçenin ardından verdiği ek ifade ortaya çıktı. Böcek, ek ifadesinde 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemi Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a gittiğini ve Ekrem İmamoğlu'yla Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de görüştüğünü belirtti.

'15 MİLYON EURO DESTEK İSTEDİ'

Böcek, görüşmeye ilişkin, "Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Antalya'ya döndükten sonra seçim bütçesi için ayırdığı paranın bulunduğu bir kişiyle görüştüğünü belirten Böcek, bahsi geçen kişiden 5 milyon euro temin ettiğini ifade etti. Böcek, "Bu dostuma İstanbul'da 5 milyon euro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım para ile İstanbul'da ödeme yapacağımı söyledim. Dostum ricam üzerine bana seçim bütçem için ayırdığım param ile birlikte toplam 5 milyon euro para vermeyi kabul etti" dedi.

Muhittin Böcek'in Ek İfadesinde Çarpıcı İmamoğlu İddiası: 'Benden 15 Milyon Euro İstedi' - Resim : 1

'HAVALA SİSTEMİYLE GÖNDERDİ'

Böcek, söz konusu kişinin kendisine 'havala' isimli bir sistemden bahsettiğini ve paranın elden götürülmesi yerine bu yöntemle daha güvenli ve hızlı şekilde teslim edilebileceğini söylediğini aktardı. Böcek, "Ben de kendisine güvendiğim için bu talebi kabul ettim. Bunun üzerine yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. İstanbul'da ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Böcek, aynı 100 TL'nin üzerine isim ve telefon numarası yazılı bir not kağıdıyla birlikte zarfa konularak kendisine verildiğini belirterek, "Daha sonra bana ‘bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler' dedi" şeklinde beyanda bulundu.

İSİM VERMEDİ

Söz konusu havala sistemini kullandıran kişinin kimliğinin sorulması üzerine Böcek, bu kişinin kimlik bilgilerini vermek istemediğini söyledi. Zarfın üzerindeki telefon numarasını yaklaşık iki yıl geçtiği için hatırlamadığını belirten Böcek, not kağıdın da yazan isme ilişkin ise "İsim olarak ise hatırladığım kadarıyla not kağıdında Taç Döviz yazılıydı" dedi.

Böcek, havala sisteminin İstanbul ayağında paranın Kapalıçarşı'da bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabileceğini ifade ederek, "Paranın daha sonra teslim alınıp alınmadığını bilmiyorum" diye konuştu.

YİNE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Para transferinin bu yöntemle gerçekleştirilmesinin ardından 16 Aralık 2023'te İmamoğlu'nu aradığını ve yüz yüze görüşmek için randevu istediğini belirten Böcek, 17 Aralık 2023'te yeniden İstanbul'a gittiğini anlattı. Böcek, İmamoğlu ile seçim ofisi olarak hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında görüştüğünü belirterek, "Burada kendisine dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfa kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Böcek, kalan ödemenin yapılmadığını belirterek, "Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi kendisine yapmadım" dedi. Böcek'in avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını ve ekleyecekleri başka bir husus bulunmadığını belirtti.

Muhittin Böcek'e 'Baba' Diyordu! Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney TutuklandıMuhittin Böcek'e 'Baba' Diyordu! Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney TutuklandıGüncel

Muhittin Böcek Hastaneye KaldırıldıMuhittin Böcek Hastaneye KaldırıldıGüncel

Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e Tahliye YokMuhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e Tahliye YokGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Muhittin Böcek
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Uyuşturucu Testi Vermişti: UltrAslan Lideri Muzaffer Şirin’in Sonucu Çıktı UltrAslan Lideri Muzaffer Şirin’in Sonucu Çıktı
Güllü'nün Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi: İşte Dosyada Yer Alan Kritik Detaylar Güllü'nün Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi
ÇOK OKUNANLAR
YENİ Parti'de 'Kara Para' Şoku: Cemal Enginyurt’un Oğlu İfadeye Çağrıldı YENİ Parti'de 'Kara Para' Şoku, İfadeye Çağrıldı
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP'li Meclis üyesi Hamit İlker Ulusoy'un Uyuşturucu Sonuçları Pozitif Çıktı CHP'li 2 İsmin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
Ev Alıp Satanlar Dikkat! Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Kira Kararı Ev Alıp Satanlar Dikkat! Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Kira Kararı
Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe! Akın Gürlek Duyurdu: 8 İlde Operasyon, 25 Şirkete Baskın Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe
Gaziantep ve Muğla'da Can Pazarı! Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var İki Ayrı İlde Otobüs Kazası, Ölü ve Yaralılar Var