Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaldığı Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazeteci Ali Taş'ın aktardığı bilgilere göre 18'inci kez hastaneye kaldırılan Böcek'in, aşırı sıcak ve nem nedeniyle ağzında enfeksiyon oluştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 18. kez hastaneye kaldırıldı.— Ali Taş (@alitas_07) July 21, 2026
Ağız içinde oluşan birden fazla aft nedeniyle hastaneye kaldırılan MuhittinBöcek'de, geçirdiği covid nedeniyle bu defa da mantar nüksettiği ifade ediliyor.
Cezaevi koşulları nedeniyle sıcak ve… pic.twitter.com/QjaHYLo5yl
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Böcek'in yargılaması sürüyor. 8 Eylül 2026'da dördüncü kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi