Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

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Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaldığı Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde rahatsızlanması üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazeteci Ali Taş'ın aktardığı bilgilere göre 18'inci kez hastaneye kaldırılan Böcek'in, aşırı sıcak ve nem nedeniyle ağzında enfeksiyon oluştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Böcek'in yargılaması sürüyor. 8 Eylül 2026'da dördüncü kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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